Коронавірус в Україні: кількість госпіталізованих зростає

В Україні станом на ранок неділі, 21 березня, зафіксовано 11 145 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. При цьому госпіталізовано 4 838 осіб, одужали 3 877 людей, а померли 166 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 838 осіб; летальних випадків - 166; одужали - 3 877 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Три дні поспіль більше 15 тисяч нових випадків COVID-19

Нагадаємо, що днем раніше, 20 березня, в Україні було госпіталізовано 4 369 осіб з діагнозом COVID-19; а 19 березня - 4 444 особи.

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Днем раніше, 20 березня, повідомлялося про 15 292 нові випадки коронавірусної хвороби, 19 березня було зафіксовано 15 850 нових випадків інфікування COVID-19, а 18 березня - 15 053.

Майже 30 тисяч жертв коронавірусу від початку пандемії

Кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 546 363 людей. При цьому 29 941 особа померла від COVID-19, а одужали 1 257 849 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.