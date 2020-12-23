 Коронавірус в Україні: 9699 нових заражень та 209 жертв за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Коронавірус в Україні: 9699 нових заражень та 209 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 9699 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 209 людей, в яких підтвердили зараження. Повідомляється також про одужання 11803 осіб.

В Україні за добу зафіксували 9699 випадків нових інфікувань коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 9699 випадків нових інфікувань коронавірусом

В Україні протягом минулої доби підтвердили 9699 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 31 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 341 дитина та 439 медпрацівників. При цьому 2704 особи госпіталізували, зазначив Степанов. Також впродовж минулої доби померли 209 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Повідомляється також про 11803 пацієнти, які одужали за добу.

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Київ - й надалі лідер серед регіонів

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом з початку епідемії - 111471.

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже 1055047 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18533 людини, в яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.

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