Коронавірус в Україні: 9699 нових заражень та 209 жертв за добу

В Україні протягом минулої доби підтвердили 9699 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 31 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 341 дитина та 439 медпрацівників. При цьому 2704 особи госпіталізували, зазначив Степанов. Також впродовж минулої доби померли 209 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Повідомляється також про 11803 пацієнти, які одужали за добу.

Читайте також: Виснажливо і мізерна зарплата - українські медсестри про реалії роботи

Київ - й надалі лідер серед регіонів

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом з початку епідемії - 111471.

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже 1055047 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18533 людини, в яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.