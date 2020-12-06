 Коронавірус в Україні: 8641 нових заражень, 145 жертв за добу | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.12.2020

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Україна

Коронавірус в Україні: 8641 нових заражень, 145 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 8641 випадок нових інфікувань коронавірусом. Від COVID-19 померли 145 людей.

Дослідження тестів у бактеріологічній лабораторії у Львові (архівне фото)

Дослідження тестів у бактеріологічній лабораторії у Львові (архівне фото)

В Україні протягом минулої доби підтвердили 8641 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 390 дітей і 284 медпрацівники. При цьому 1037 осіб госпіталізували, зазначив Степанов.

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Також впродовж минулої доби було зафіксовано 145 смертей осіб, хворих на COVID-19. 5123 пацієнти, які хворіли на COVID-19, одужали.

Київ - лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Суміській (477) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 81 355 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 821,9 тисячі випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 13 733 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 423,7 тисячі осіб.

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Дослідження тестів у бактеріологічній лабораторії у Львові (архівне фото)

Коронавірус в Україні: 8641 нових заражень, 145 жертв

В Україні за добу зафіксували 8641 випадок нових інфікувань коронавірусом. Від COVID-19 померли 145 людей.  

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