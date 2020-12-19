Коронавірус в Україні: 8,3 тисячі зафіксованих заражень за добу

В Україні станом на неділю, 20 грудня, протягом доби, що минула, зафіксовано 8325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними, наведеними міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, за добу зареєстрували зараження, зокрема, 306 медпрацівників. При цьому найвища кількість інфікувань зареєстрована в Одеській області - 814. Дещо менше випадків коронавірусу виявили у Києві (756), у Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Добовий приріст в Україні летальних випадків серед людей, в яких був виявлений коронавірус, становить 116, написав Степанов у Facebook. Одужали 6,6 тисячі осіб, водночас госпіталізовано 3037 людей.

За добу, що минула, в Україні на коронавірус протестували близько 40 тисяч людей, зокрема методом ПЛР - понад 32 тисячі людей, а методом ІФА - 7,7 тисячі.

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Напередодні повідомлялося про 11,7 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, 18 грудня було зафіксовано 12,6 тисячі нових хворих, 17 грудня - дещо більше 12 тисяч, 16 грудня - 10,6 тисячі.

Як свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), в Україні, як і в інших країнах, зазвичай на вихідних реєструється нижча кількість заражень коронавірусом, ніж протягом робочого тижня.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні проведено 5,2 мільйона ПЛР-тестувань і виявлено 956,1 тисячі хворих. Одужали загалом 574,5 тисячі людей, померли 16469.