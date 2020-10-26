 Коронавірус в Україні: 6677 нових випадків і 126 жертв за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 6677 нових випадків і 126 жертв за добу

В Україні підтвердили 6677 заражень коронавірусом за добу, 126 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Львівській і Одеській областях та в Києві.

В Україні підтвердили 6677 заражень коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 6677 заражень коронавірусом за добу

В Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 27 жовтня. За минулу добу померли 126 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2799 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (556), Києві (525), а також Львівській (478), Одеській (461) і Чернівецькій (389) областях.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 355 тисяч випадків інфікування, померли 6590 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом.

За даними на сайті РНБО, одужали понад 145 тисяч пацієнтів, а активно хворіють більш ніж 203 тисячі людей. Утім, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. А тому ці дані, наведені на сайті РНБО, навряд чи можна вважати достовірними.

Також з 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517. 

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COVID-19 в Україні: (не)швидка допомога в часи коронавірусу (23.10.2020)

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