Коронавірус в Україні: 6677 нових випадків і 126 жертв за добу

В Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 27 жовтня. За минулу добу померли 126 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2799 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (556), Києві (525), а також Львівській (478), Одеській (461) і Чернівецькій (389) областях.

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 355 тисяч випадків інфікування, померли 6590 людей з підтвердженим зараженням коронавірусом.

За даними на сайті РНБО, одужали понад 145 тисяч пацієнтів, а активно хворіють більш ніж 203 тисячі людей. Утім, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відсутність точних даних щодо кількості одужань від COVID-19, бо повторний негативний тест для інфікованих коронавірусом не є обов'язковим. А тому ці дані, наведені на сайті РНБО, навряд чи можна вважати достовірними.

Також з 26 жовтня в Україні набуло чинності нове епідемічне зонування. Через це в так званій "червоній" зоні опинилося вже 10 обласних центрів країни.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517.