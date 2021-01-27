Коронавірус в Україні: 5529 нових випадків зараження за добу, 149 жертв

За минулу добу в Україні зафіксовано 5529 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізована 1941 особа з COVID-19. Про це в четвер, 27 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 3,8 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 149 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 11946 людей. У країні провели за добу 48736 тестувань, зокрема методом ПЛР - 28627 тестів, методом ІФА - 20109. Днем раніше було проведено 47 тисяч тестувань.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено на Львівщині (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померла 22351 людина, в якої підтвердили інфікування.