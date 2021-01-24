Коронавірус в Україні: 5181 новий випадок зараження за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 5181 новий випадок зараження коронавірусом, госпіталізовано 1916 осіб з COVID-19. Про це у п'ятницю, 29 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 128 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 11310 людей. У країні провели за добу 44 143 тестувань, зокрема методом ПЛР - 24 769 тестів, методом ІФА - 19 374.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено на Львівщині (440), у Києві (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 22 479 людей, у яких підтвердили інфікування.