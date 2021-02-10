Коронавірус в Україні: 5039 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу

В Україні за останню добу зафіксували 5039 нових випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 124 людини.
За минулу добу в Україні зафіксовано 5039 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у четвер, 11 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Для порівняння, у середу тижнем раніше було підтверджено 5082 нових випадки захворювання на COVID-19.
При цьому, за даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, за добу в Україні померли 124 особи, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Також від хвороби одужали 6568 людей.
Кількість тестів, проведених за добу, сягнула 43 126. Із них методом ПЛР було зроблено 26 739 тестів, методом ІФА - 16 387 тестів.
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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу підтвердили в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).
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Загалом від початку епідемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19 склала понад 24 тисячі.