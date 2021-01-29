Коронавірус в Україні: 4685 нових випадків зараження за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 4685 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 1906 осіб з COVID-19. Про це у суботу, 30 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також: Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від СOVID-19 найшвидше

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 149 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 11317 людей. У країні провели за добу 41 781 тестування, зокрема методом ПЛР - 23 871 тестів, методом ІФА - 17 910.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено у Івано-Франківській області (412), Львівській області (353), у місті Києві (341), а також Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому - Кабмін

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 22 628 людей, у яких підтвердили інфікування.