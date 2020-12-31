 Коронавірус в Україні: 4576 нових заражень та 123 жертви за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Коронавірус в Україні: 4576 нових заражень та 123 жертви за добу

В Україні за минулу добу зафіксували 4576 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 123 людини, у яких підтвердили зараження. Повідомляється також про одужання понад 6,2 тисячі осіб.

В Україні за минулу добу зафіксували 4576 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні за минулу добу зафіксували 4576 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні протягом минулої доби підтвердили 4576 нових випадків інфікування коронавірусом, серед інфікованих - 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це у неділю, 3 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За минулу добу померли 123 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, госпіталізовано 1306 осіб. Повідомляється також про 6250 пацієнтів, які одужали. За минулу добу проведено лише близько 14,5 тисячі тестів.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та у Києві (370).

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Data visualization COVID-19 New Cases Per Capita – 2020-12-23 – Eastern Europe - Ukrainian

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 74 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18854 людини, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.

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