Коронавірус в Україні: 4576 нових заражень та 123 жертви за добу

В Україні протягом минулої доби підтвердили 4576 нових випадків інфікування коронавірусом, серед інфікованих - 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це у неділю, 3 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За минулу добу померли 123 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, госпіталізовано 1306 осіб. Повідомляється також про 6250 пацієнтів, які одужали. За минулу добу проведено лише близько 14,5 тисячі тестів.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та у Києві (370).

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 74 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 18854 людини, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч. У грудні кількість нових випадків дещо знизилася, що пов'язували і зі скороченням числа тестів.

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