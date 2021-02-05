Коронавірус в Україні: 3409 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу

За минулу добу в Україні було зафіксовано 3409 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у середу, 10 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Для порівняння, у середу тижнем раніше в Україні було підтверджено 3285 нових випадків зараження.

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При цьому, за даними міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), за добу у країні померли 163 особи, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Також від хвороби одужали 7768 людей.

Кількість тестів, проведених за добу, становила 43 767. З них методом ПЛР було зроблено 27 795 тестів, а методом ІФА - 15 972 тестів.

Понад 1,25 мільйона заражень від початку епідемії

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (410), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях, а також - у Києві (297).

Загалом від початку епідемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,25 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,9 тисячі.

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