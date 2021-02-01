 Коронавірус в Україні: 3285 нових випадків зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 3285 нових випадків зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 3285 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 165 людей, у яких підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 3285 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 2159 осіб з COVID-19. Про це в середу, 3 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 2,4 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 165 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали  людей. У країні провели за добу 43643 тестувань, зокрема методом ПЛР - 25235 тестів, методом ІФА - 18408. Днем раніше було проведено 31,6 тисячі тестувань.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

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Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,22 мільйона, померли 23089 людей, у яких підтвердили інфікування.

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