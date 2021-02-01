 Коронавірус в Україні: 2394 нові випадки зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 2394 нові випадки зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 2394 нові випадки зараження коронавірусом. Померли 156 людей, у яких підтвердили інфікування.

Карета швидкої медичної допомоги у Києві

Карета швидкої медичної допомоги у Києві

За минулу добу в Україні зафіксовано 2394 нові випадки зараження коронавірусом, госпіталізовано 833 особи з COVID-19. Про це в вівторок, 2 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько двох тисяч нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 156 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 11 457 людей. У країні провели за добу 31620 тестувань, зокрема методом ПЛР - 16589 тестів, методом ІФА - 15031. Днем раніше було проведено 12,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових заражень - у Києві

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,22 мільйона, померли 22924 людини, у яких підтвердили інфікування.

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