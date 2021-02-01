Коронавірус в Україні: 2394 нові випадки зараження за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 2394 нові випадки зараження коронавірусом, госпіталізовано 833 особи з COVID-19. Про це в вівторок, 2 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько двох тисяч нових випадків.

Читайте також: Надлишкова смертність в Україні: COVID-19 чи щось інше?

За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 156 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 11 457 людей. У країні провели за добу 31620 тестувань, зокрема методом ПЛР - 16589 тестів, методом ІФА - 15031. Днем раніше було проведено 12,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових заражень - у Києві

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,22 мільйона, померли 22924 людини, у яких підтвердили інфікування.

Читайте також: Україна отримає в лютому 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer - Ляшко