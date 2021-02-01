 Коронавірус в Україні: 2141 новий випадок зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 2141 новий випадок зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 2141 новий випадок зараження коронавірусом. Померли 47 людей, у яких підтвердили інфікування.

В Україні підтвердили 2141 новий випадок зараження коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 2141 новий випадок зараження коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 2141 новий випадок зараження коронавірусом. Про це у понеділок, 8 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 3,3 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 47 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 2697 людей. Водночас у країні за добу провели 13662 тести, зокрема методом ПЛР - 10401 тест, методом ІФА - 3261.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях, у Києві - 88 випадків.

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,6 тисяч.

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