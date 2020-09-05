Коронавірус в Україні: 2107 нових випадків, 35 жертв

В Україні за останню добу зафіксували 2107 нових випадків інфікування коронавірусом, свідчать дані, оприлюднені вранці у неділю, 6 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Також за останню добу зареєстрували смерть 35 людей, у яких було підтверджено інфікуванням коронавірусом, і 578 випадків одужання.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176), Тернопільській (158), Чернівецькій (151), Харківській (141), Хмельницькій (121) та Одеській (120) областях.

Загалом за весь період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 135,9 тисячі випадків інфікування, 2846 людей з коронавірусом померли, а 62,2 тисячі пацієнтів одужали.

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5 вересня повідомлялося про рекордні на той час 2836 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу в Україні, а 3 вересня - про найбільшу кількість жертв від коронавірусу - 54 померлих за добу.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні подовжений до 31 жовтня.

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