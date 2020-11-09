 Коронавірус в Україні: 10,8 тисячі нових інфікованих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 10,8 тисячі нових інфікованих за добу

В Україні зафіксований новий рекорд добового приросту заражень SARS-CoV-2. За добу від коронавірусної хвороби померла 191 людина.

Ukraine Coronavirus (Mykola Miakshykov/UkrInform/Avalon/picture-alliance)

В Україніза добу зафіксовано рекорд у 10842 хворих на COVID-19, повідомив вранці у вівторок, 10 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед нових інфікованиз 445 медичних працівників та 410 дітей, зазначив міністр на своїй сторінці у Facebook. За наведеними даними, 191 пацієнт помер, 5514 людей одужали від COVID-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Києві (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

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Кількість жертв COVID-19 сягнула 8756

Як повідомлялось, 9 листопада в Україні було зафіксовано 8 687 нових випадків інфікування COVID-19, 8 листопада - 9397 нових інфікованих, 7 листопада - 10746 нових випадків, 6 листопада - 9721 хворих, 5 листопада - 9850 нових випадків захворювання.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок 10 листопада становила 479197 осіб, 8756 осіб - померли від COVID-19, одужали - 214657.

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COVID-19: Степанов про сортування пацієнтів і новий локдаун (05.11.2020)

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