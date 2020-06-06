Коронавірус: Україна опублікувала перелік країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України у понеділок, 15 червня, оприлюднило перелік країн "червоної зони", прибуваючи з яких, люди мають обов'язково проходити самоізоляцію. Також оприлюднений список країн "зеленої зони".

Як ідеться у повідомленні міністерства, до "червоної зони" потрапили країни, де захворюваність на коронавірусну інфекцію перевищує 40 активних хворих на 100 тисяч населення.

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До країн цієї зони віднесено 50 країн, у тому числі Катар, Швеція, Великобританія, США, Вірменія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Сінгапур, Бразилія, ОАЕ, Росія, Іспанія, Молдова, Португалія, Франція, Канада, Італія.

Серед країн "зеленої зони" - Австрія, Польща, Ізраїль, Іран, Єгипет, Туреччина, Чехія, Болгарія, Грузія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Індія, Угорщина, Данія, Німеччина.

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Як повідомлялося, з понеділка на кордонах України відновили пропуск іноземців. Подорожуючі повинні мати при собі поліс страхування витрат, пов'язаних з обсервацією або лікуванням COVID-19. При цьому прикордонники повідомили, що особи, які прибули з країни з сильним поширенням COVID-19, мають пройти обов'язкову обсерваію. Перелік же таких держав прикордонникам кожні 3 дні надаватиме міністерство охорони здоров'я України.