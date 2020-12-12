 Коронавірус: у США розпочинається масова вакцинація, Трамп поки зачекає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Коронавірус: у США розпочинається масова вакцинація, Трамп поки зачекає

Дональд Трамп заявив, що поки не робитиме щеплення від коронавірусу, але з нетерпінням чекає на нього у "підхожий час".

Вакцини BioNTech/Pfizer на складі виробника у штаті Мічиган

Вакцини BioNTech/Pfizer на складі виробника у штаті Мічиган

У США у понеділок, 14 грудня, має розпочатися загальнонаціональна вакцинація від коронавірусу вакциною німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer. Перш за все щеплення робитимуть працівникам медичних закладів, а також мешканцям будинків для людей похилого віку.

Загалом уряд США замовив 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. Це - перша вакцина, яку Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) за терміновою процедурою схвалило для використання. Нею зможуть щеплювати людей віком від 16 років.

Крім того, розробник іншої вакцини - фармацевтична компанія Moderna - заявив наприкінці минулого тижня, що уряд США зарезервував у нього додатково 100 мільйонів доз. Утім, FDA поки не зареєструвала цю вакцину. Рішення управління очікується до кінця цього тижня.

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Трамп заперечив свою першочергову вакцинацію

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію, що його мають вакцинувати від коронавірусу в першу чергу. "Мене поки не вакцинуватимуть, але я з нетерпінням чекаю підхожого часу, щоб це зробити", - написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

При цьому, за його словами, він попросив, щоб співробітників Білого дому вакцинували пізніше, якщо у цьому немає нагальної потреби.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Трампа та інших співробітників Білого дому мають вакцинувати від коронавірусу з 14 грудня.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп повідомив, що він та дружина Меланія інфікувалися коронавірусом. Наступного дня Трампа госпіталізували, однак вже за кілька днів його виписали з лікарні.

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