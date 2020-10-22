 Коронавірус у Німеччині: кількість жертв перевищила 10 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Новини

Коронавірус у Німеччині: кількість жертв перевищила 10 тисяч

В Німеччині протягом доби зареєстровано 49 нових летальних випадків від COVID-19, таким чином загальна кількість померлих, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Ліжко у відділенні інтенсивної терапії у клініці в Дрездені

Ліжко у відділенні інтенсивної терапії у клініці в Дрездені

У Німеччині місцеві управління охорони здоров'я повідомили про 14714 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. Це випливає з даних, оприлюднених Інститутом імені Роберта Коха (RKI) вранці у суботу, 24 жовтня. За добу померли 49 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Загальна кількість померлих від початку пандемії COVID-19, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Водночас у RKI звернули увагу, що у даних, оприлюднених 24 жовтня, може міститися і певне число випадків, зафіксованих днем раніше. Внаслідок збоїв у роботі серверів 22 жовтня упродовж трьох годин дані з деяких управлінь охорони здоров'я не надходили. Тож, ймовірно, інформація щодо нових випадків від цих управлінь, яка б мали увійти в статистику, оприлюднену 23 жовтня, врахована нині.

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Про попередній рекордний показник добових нових заражень у Німеччині RKI повідомляв саме 22 жовтня - 11287. Напередодні цей показник був дещо нижчим - 11242 нові випадки.

Тестів на коронавірус набагато більше

Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні тижні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.

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За словами експертів, число нових випадків з огляду на час, що минає від моменту зараження до отримання результату тесту та повідомлення до RKI, відображає поширення коронавірусної інфекції в суспільстві приблизно тиждень тому.  

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині від початку пандемії зросла до 418 тисяч, кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, - до 10003. 

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