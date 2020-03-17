Коронавірус у Німеччині: чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Переважна більшість німців мають дуже туманне уявлення як про дефіцит взагалі, так і про дефіцит продуктів харчування зокрема. Винятком є лише дуже літні люди, які ще пам'ятають повоєнні голодні роки, і жителі східних федеративних земель, що значну частину свого життя прожили в колишній соціалістичній НДР.

Але, щойно в соціальних мережах, а згодом і в цілком авторитетних німецьких ЗМІ, з'явилися фотографії декількох порожніх полиць в супермаркетах, частину населення охопило нестримне бажання запастися товарами наперед. Психологи губляться в здогадах, чому, в першу чергу, у багатьох магазинах "змели з полиць" саме туалетний папір.

Дещо легше пояснити попит на антисептики і продукти харчування з довгим терміном придатності, як то макарони, крупи, консерви, борошно, тощо. Але представники влади запевняють стривожених споживачів, що страх залишитися без їжі зовсім безпідставний.

Супермаркети і надалі будуть відкритими

Міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини Юлія Клекнер (Julia Klöckner) днями спеціально прийшла в зал, де у Берліні проходять регулярні урядові пресконференції, щоб заспокоїти публіку і відповісти на запитання журналістів.

Міністерка сільського господарства Німеччини Юлія Клекнер

"Ми гарантуємо безперебійне постачання продуктів харчування населенню", - лаконічно заявила Клекнер і розповіла про те, що її міністерство перебуває у постійному контакті з представниками харчової промисловості, торгівлі та сільського господарства для того, щоб в режимі реального часу стежити за всіма етапами доставки продуктів харчування від виробників до кінцевих споживачів.

Вона закликала також не вірити чуткам, що поширюються в соціальних мережах, про те, що нібито у Німеччині планується закриття продовольчих магазинів. "Супермаркети і надалі будуть відчиненими, все інше - фейк", - заявила міністерка. Більш того, федеративний уряд Німеччини порекомендував урядам федеративних земель, до компетенції яких належать регулювання торгівлі, дозволити супермаркетам працювати довше, ніж зараз, і скасувати чинну у ФРН заборону на торгівлю у неділю.

Продуктів харчування вистачить всім

Юлія Клекнер не бачить причин для того, щоб запасатися продуктами харчування, оскільки у Німеччині їх виробляють більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.

Так, показник виробництва картоплі становить 148 відсотків від внутрішнього споживання, твердих і м'яких сортів пшениці - 117 відсотків, молочних продуктів - 116 відсотків, сиру - 126 відсотків, свинини - 119 відсотків. Німецьке тваринництво забезпечило себе і кормами. "Завдяки нашим селянам основні продукти харчування в нашій країні виробляються і переробляються харчовою промисловістю в достатній кількості, - констатувала міністерка. - У нас всього для всіх вистачить".

Свинини в Німеччині вже точно виробляється вдосталь

Чого в Німеччині виробляється менше, ніж споживається, так це овочів і фруктів. В першу чергу, мова йде про екзотичні види й ті, які просто не ростуть впродовж всього року у тутешніх широтах. Однак Юлія Клекнер висловила сумніви щодо того, чи існує у німців гостра необхідність купувати взимку свіжу полуницю.

Італійська паста Made in Germany

Додаткового імпульсу ажіотажному попиту додали повідомлення про закриття кордонів, то сусідніми країнами, то самою Німеччиною. А раптом той чи інший товар застрягне на кордоні, навіть якщо він залишається відкритим для вантажних перевезень?

Експерти заспокоюють: туалетний папір, наприклад, в Німеччині переважно вітчизняний, в тому числі, той, що продається в дешевих мережевих супермаркетах Lidl, Aldi і dm. Те ж саме стосується засобів дезінфекції та макаронних виробів, які в рекламних цілях мають італійські назви, але насправді виготовляються у Німеччині.

На кордонах Німеччини з сусідніми країнами і справді вишикувалися багатокілометрові черги з вантажівок. Але уряд Німеччини запевняє, що це тимчасове явище, мовляв, черги скоро зникнуть, коли для вантажного транспорту при перетині кордонів будуть виділені окремі смуги на автострадах.

Перебої можуть бути зі спаржею та полуницею

За словами Юлії Клекнер, проблема полягає тільки в тому, що у самій Німеччині може виявитися недостатньо водіїв вантажівок, які розвозять товари зі складів по магазинах. Причина в тому, що серед водіїв багато поляків, які тимчасово працюють в ФРН, і після повернення до Польщі їм доведеться провести два тижні на карантині.

Ажіотажний попит на туалетний папір у Німеччині - загадка навіть для ексепртів

Може не вистачити сільському господарству і іноземних сезонних робочих, а їх в Німеччину, зокрема, з Польщі та України приїжджає щороку до 300 тисяч. Вони будуть потрібні вже дуже скоро, адже уже в квітні розпочнеться збір врожаю спаржі, яку вирощують в Німеччині на 23 тисячах гектарів, а в червні дозріє полуниця.

Польські сезонні працівники можуть не приїхати з тих же причин, що і шофери, а українців, швидше за все, не пропустять сюди транзитом через Польщу. Однак Клекнер повідомила, що міністерство сільського господарства Німеччини вже веде переговори з авіакомпанією Lufthansa, літаки якої наразі простоюють, про доставку сезонних заробітчан на поля країни повітрям.

Чи можна заразитися від товарів широкого вжитку?

Знаючи про страхи німців заразитися коронавірусом від продуктів харчування, які побували в руках або поблизу інфікованої людини, Клекнер взяла з собою на пресконференцію директора Федерального інституту оцінки ризиків (Bundesinstituts für Risikobewertung, BfR) професора Андреаса Гензеля (Andreas Hensel).

Професор запевнив журналістів у тому, що досі не було жодного зафіксованого випадку, аби людина підчепила коронавірус SARS-CoV-2, з'ївши забруднений продукт харчування або внаслідок контакту із зараженою поверхнею, хоча чисто теоретично він і не виключає такий спосіб інфікування. Але статися це може тільки в досить короткий проміжок часу після потрапляння вірусу на продукт харчування або на його упаковку.

Коронавірус дуже недовго живе на твердих поверхнях

Справа в тому, пояснив Андреас Гензель, що стабільність коронавірусу в навколишньому середовищі залежить від багатьох факторів - температури повітря, вологості, властивостей поверхні, кількості вірусів. На сухій поверхні такий вірус зазвичай гине протягом кількох годин, максимум - кількох днів, заявив професор. У вигляді аерозолю він зберігається до трьох годин, на мідній поверхні до чотирьох годин, добу на картоні і до трьох днів на нержавіючій сталі і пластмасі.

Коронавірус вмирає від алкоголю

З цього Андреас Хензель зробив висновок, що за даними, отриманими на сьогоднішній день, "вкрай малоймовірно, щоб такі товари як продукти харчування, предмети домашнього вжитку, іграшки, робочі інструменти, комп'ютери, одяг або взуття могли б стати джерелом зараження новим коронавірусом".

Однак, при цьому, він вважає за необхідне дотримуватися правил особистої гігієни, часто і ретельно мити руки з милом, а також піддавати продукти харчування термічній обробці. SARS-CoV-2 не боїться холоду. Віруси такого типу можуть вижити в морозильній камері два роки. Але при контакті з жиророзщеплювальних речовинами, які містяться в милі і пральному порошку, а також при контакті з тензидами та алкоголем віруси швидко вмирають.