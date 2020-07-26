 Коронавірус: полярники відбуватимуть карантин у Новій Зеландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Коронавірус: полярники відбуватимуть карантин у Новій Зеландії

Таким чином Антарктиду хочуть зберегти як єдиний континет, на якому немає коронавірусу. Цього року число дослідників в Антарктиді суттєво знизиться.

Antarktis Forschungsstation Carlini (DNA/Maximiliano Rodríguez)

Для збереження статусу Антарктиди як єдиного континенту, якого не торкнулась пандемія СOVID-19, в Новій Зеландії планується організувати двотижневий превентивний карантин для вчених, які вирушають туди в експедицію.

Як повідомляється у четвер, 6 серпня, уряд Нової Зеландії оголосив, що перша міжнародна група, яка відкриє дослідницький сезон цього року, як очікується, прибуде з США в п'ятницю. Учасники експедиції повинні самоізолюватись на період 14 днів. Перед стартом, 24 серпня, вся група двічі пройде тест на наявність коронавірусної інфекції. Всі антарктичні програми в 2020 році будуть скорочені до мінімуму.

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Щорічно в дослідженнях на території Антарктиди беруть участь близько 3000 вчених. Сезон триває з серпня до березеня. Очікується, що цього року їх число не перевищить 800 осіб.

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