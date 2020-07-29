Коронавірус: кількість жертв у США перевищила позначку 150 тисяч

У США кількість летальних випадків у пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 перевищила 150 тисяч. За даними Університету Джонса Хопкінса на вечір 29 липня, загальна кількість жертв пандемії в Сполучених Штатах становить 150090 осіб.

В абсолютних величинах це найвищий показник у світі. На другій сходинці за кількістю жертв перебуває Бразилія, де померли 90 тисяч людей. Водночас, якщо кількість смертей розглядати відносно чисельності населення країни, то у таких країнах, як Бельгія, Великобританія, Іспанія, Італія та Швеція, цей показник вищий, ніж у США.

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Так, за розрахунками Університету Джонса Хопкінса, у Бельгії від СOVID-19 померли 86 осіб на 100 тисяч населення, в Іспанії та Італії - близько 60, а в Швеції 56. У США з населенням 330 мільйонів цей показник становить 45 пацієнтів на 100 тисяч населення. Для порівняння: у Німеччині жертвами COVID-19 стали 11 осіб на 100 тисяч населення.

Італія продовжила дію надзвичайного стану

Італійський парламент 28 липня дав дозвіл на продовження режиму надзвичайної ситуації в країні до 15 жовтня у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що продовження режиму НС не означає запровадження чергових заходів ізоляції.

"На жаль, сьогоднішня пандеміяще не минула повністю, хоча її вплив взято під контроль і локалізовано", - сказав він. Дія режиму НС мала завершитись 31 липня.

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Режим НС, в першу чергу, дозволяє італійському уряду прискорювати ухвалення рішень у випадку землетрусів, повеней та інших катастроф, відзначають ЗМІ.

Італія є першою країною в Європі, яка постраждала від коронавірусу. Загалом в країні від початку пандемії діагностовано понад 246 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли понад 35 тисяч осіб.

Антирекорд у Франції

У Франції за минулі 24 години виявлено 1392 нових випадки зараження коронавірусом. За даними німецького телеканалу N-tv, це найбільший добовий приріст заражень в країні більш ніж за місяць.

З початку пандемії вірусом SARS-CoV-2 у Франції заразилися 185196 осіб, понад 30,2 тисячі людей померли.