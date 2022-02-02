Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою

В Україні протягом 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, повідомила у середу, 2 лютого, пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Серед нових випадків заражень коронавірусом 940 припадає на медичних працівників, 4190 - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 4314 людини з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19. 204 людини померли внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, зазначають в МОЗ.

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Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом трьох тижнів поспіль. Зокрема, на початку січня виявляли 1-3 тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, а вже 28 січня було встановлена рекордна кількість інфікувань - 37351 випадок.

Сертифікат про бустерну дозу у "Дії"

Також у МОЗ повідомили, що в Україні бустерну дозу вакцини від коронавірусу отримали загалом 377,5 тисячі людей на тлі вакцинації загалом 15,4 мільйона людей.

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При цьому з 1 лютого усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажувати новий COVID-сертифікат через застосунок "Дія". У МОЗ пояснюють, що запит на отримання сертифікату можна зробити відразу в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров’я. Термін дії такого документа складатиме 270 днів.

Нагадаємо, що 19 січня український уряд скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів. Тепер він замість 365 становить 270 днів.

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