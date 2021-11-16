Коронавірус додав роботи київському крематорію (16.11.2021)

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На тлі нової хвилі коронавірусу Київський крематорій працює понаднормово. Щоденна кількість кремацій збільшилася удвічі. Нові антирекорди смертей від "ковіду" в Україні фіксують мало не щодня.
Жертвами коронавірусу в Україні стали вже 40 тисяч осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Держкомісія вирішила запровадити "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та водночас скасувала його на Прикарпатті.
Станом на 11 квітня рівно половина областей та столиця України перебувають у зоні найвищої епідеміологічної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків інфікування COVID-19.
В Україні оновили епідемічне зонування через епідемію COVID-19. Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні. Натомість у зеленій зоні залишаться лише окремі регіони Херсонської області.
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