 Коронавірус додав роботи київському крематорію (16.11.2021) | Усі сюжети | DW | 16.11.2021

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Коронавірус додав роботи київському крематорію (16.11.2021)

На тлі нової хвилі коронавірусу Київський крематорій працює понаднормово. Щоденна кількість кремацій збільшилася удвічі. Нові антирекорди смертей від "ковіду" в Україні фіксують мало не щодня.

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