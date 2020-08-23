Коронавірус: через посилення контролю на австрійському кордоні утворились багатокілометрові затори

Влада Австрії посилила перевірки на кордонах через збільшення числа інфікованих коронавірусом серед туристів, які повертаються з інших країн. Через це в ніч на неділю, 23 серпня, на кордоні зі Словенією утворився затор довжиною близько 12 кілометрів, повідомили ЗМІ.

Днем раніше через збільшення числа інфікованих у Хорватії влада Австрії розпорядилась посилити перевірки на кордоні. Всі мандрівники мали надати негативний тест на коронавірус або відправитися в самоізоляцію. А туристи, які повертаються з Хорватії, мали також заповнити спеціальний формуляр та зареєструватися, передає агенція dpa.

В результаті багато людей були змушені провести в заторах по 12 годин. Вночі організація "Червоний Хрест" доставляла автомобілістам запаси води, багато подорожніх скаржились на нестачу їжі.

Глава уряду австрійської землі Карінтія Петер Кайзер (Peter Kaiser) заявив, що тривале очікування є загрозою для подорожніх та їхніх дітей, та розпорядився перевіряти транзитних мандрівників лише вибірково. 23 серпня австрійська влада, щоб розрядити ситуацію, послабила контроль на кордоні.