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Коронація Чарльза ІІІ: хто і чому вимагає скасувати монархію

11 год. тому

Великобританія: хто і чому вимагає скасувати монархію. Україна: як очистити поля від мін. Швеція: як жінки проходять військову підготовку. Болгарія: помакське весілля - екзотичний обряд у Європі. Франція: невже багети і круасани вийшли з моди?

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