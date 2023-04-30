Коронація Чарльза ІІІ: хто і чому вимагає скасувати монархію

11 год. тому 11 год. тому

Великобританія: хто і чому вимагає скасувати монархію. Україна: як очистити поля від мін. Швеція: як жінки проходять військову підготовку. Болгарія: помакське весілля - екзотичний обряд у Європі. Франція: невже багети і круасани вийшли з моди?