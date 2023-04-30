Коронація Чарльза ІІІ: хто і чому вимагає скасувати монархію

СуспільствоЄвропаКоронація Чарльза ІІІ: хто і чому вимагає скасувати монархіюTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа11 год. тому11 год. томуВеликобританія: хто і чому вимагає скасувати монархію. Україна: як очистити поля від мін. Швеція: як жінки проходять військову підготовку. Болгарія: помакське весілля - екзотичний обряд у Європі. Франція: невже багети і круасани вийшли з моди?https://p.dw.com/p/4Qni1Реклама