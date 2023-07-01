Король Нідерландів вибачився за рабство

Віллем-Александер вибачився за бездіяльність своїх попередників на королівському престолі, які нічого не робили, щоб припинити у минулому рабовласницьку практику.

Король Нідерландів Віллем-Александер попросив від імені королівської родини вибачення за рабство та работоргівлю, яке королівство практикувало в минулому. У своїй історичній заяві в суботу, 1 липня, король наголосив, що він "особисто і сильно" відчуває й свою провину за цю ганебну практику.

У цей день в Амстердамі зібралися тисячі нащадків рабів з південноамериканської країни Суринам і карибських островів Аруба, Бонайре і Кюрасао, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди відзначення свята "Кеті Коті" (у перекладі з суринамської мови - "розірвання кайданів"), присвяченого 150-річчю з дня скасування рабства Нідерландами.

"Сьогодні я стою тут перед вами як ваш король і як член уряду. Сьогодні я прошу вибачення особисто", - сказав Віллем-Александер під гучні схвальні вигуки натовпу, пише агенція AFP.

Работоргівля - злочин проти людства

Напередодні церемонії нащадки рабів закликали короля скористатися нагодою та вибачитися. Але впевненості, що монарх зробить це від імені королівської родини, не було. "Работоргівля і рабство визнані злочином проти людяності. Монархи і правителі Оранської династії не робили жодних кроків проти цього. Сьогодні я прошу вибачення за цілковиту бездіяльність, в цей день, коли ми вшановуємо пам'ять про рабство в Нідерландах", - сказав король у промові, що транслювалася на телебаченні.

Віллем-Александер під час церемонії у пам'ять про скасування рабства в Амстердамі Фото: Remko de Waal/ANP/AFP/Getty Images

У 2022 році Віллем-Александер оголосив, що відмовляється від королівської золотої карети, яка традиційно перевозила його під час державних заходів, оскільки на її бортах були зображення з рабами. Зокрема, на одній з бокових панелей карети була картина під назвою "Данина колоній", на якій зображені чорні люди, що стоять на колінах і передають какао та цукрову тростину своїм білим господарям.

Нідерланди відіграли ключову роль у рабстві в Суринамі, Карибському басейні, а також у Південній Африці та Азії, де діяла Голландська Ост-Індська компанія. У період з XVII до XIX століття голландські купці продали в рабство понад 600 тисяч людей з Африки та Азії. Рабовласництво було формально скасоване в Суринамі та інших нідерландських заморських володіннях 1 липня 1863 року, але по-справжньому ця практика припинилася лише 1873 року після 10-річного "перехідного" періоду.

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Раніше за рабство вибачився уряд Нідерландів

У грудні 2022 року уряд Нідерландів офіційно вибачився за 250 років участі в рабстві, назвавши його "злочином проти людяності". З відповідною промовою у Національному архіві в Гаазі виступив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

"Довгий час я думав, що роль Нідерландів у рабстві залишилася в минулому. Але я був неправий", - сказав Рютте. За його словами, століття придушення та експлуатації продовжують позначатися сьогодні в расистських стереотипах, дискримінаційних моделях виключення та соціальній нерівності.

"Щоб зламати ці стереотипи, ми повинні відкрито і чесно поглянути в обличчя минулому. Правда, що ніхто з тих, хто живе нині, особисто не винен у рабстві. Але також правда й те, що держава протягом історії несе відповідальність за жахливі страждання, завдані поневоленим людям та їхнім нащадкам", - наголосив прем'єр.

Нідерланди стали першою європейською країною, яка вибачилася за свою роль у работоргівлі. Уряд також планує створити фонд у розмірі 200 мільйонів євро для фінансування проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності про спадщину рабства.

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