  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоНідерланди

Король Нідерландів вибачився за рабство

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Віллем-Александер вибачився за бездіяльність своїх попередників на королівському престолі, які нічого не робили, щоб припинити у минулому рабовласницьку практику.

https://p.dw.com/p/4TJNN
Король Нідерландів Віллем-Александер під час свята "Кеті Коті"
Король Нідерландів Віллем-Александер під час свята "Кеті Коті"Фото: Remko de Waal/ANP/AFP/Getty Images

Король Нідерландів Віллем-Александер попросив від імені королівської родини вибачення за рабство та работоргівлю, яке королівство практикувало в минулому. У своїй історичній заяві в суботу, 1 липня, король наголосив, що він "особисто і сильно" відчуває й свою провину за цю ганебну практику.

У цей день в Амстердамі зібралися тисячі нащадків рабів з південноамериканської країни Суринам і карибських островів Аруба, Бонайре і Кюрасао, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди відзначення свята "Кеті Коті" (у перекладі з суринамської мови - "розірвання кайданів"), присвяченого 150-річчю з дня скасування рабства Нідерландами.

"Сьогодні я стою тут перед вами як ваш король і як член уряду. Сьогодні я прошу вибачення особисто", - сказав Віллем-Александер під гучні схвальні вигуки натовпу, пише агенція AFP.

Работоргівля - злочин проти людства

Напередодні церемонії нащадки рабів закликали короля скористатися нагодою та вибачитися. Але впевненості, що монарх зробить це від імені королівської родини, не було. "Работоргівля і рабство визнані злочином проти людяності. Монархи і правителі Оранської династії не робили жодних кроків проти цього. Сьогодні я прошу вибачення за цілковиту бездіяльність, в цей день, коли ми вшановуємо пам'ять про рабство в Нідерландах", - сказав король у промові, що транслювалася на телебаченні.

Віллем-Александер під час церемонії у пам'ять про скасування рабства в Амстердамі
Віллем-Александер під час церемонії у пам'ять про скасування рабства в АмстердаміФото: Remko de Waal/ANP/AFP/Getty Images

У 2022 році Віллем-Александер оголосив, що відмовляється від королівської золотої карети, яка традиційно перевозила його під час державних заходів, оскільки на її бортах були зображення з рабами. Зокрема, на одній з бокових панелей карети була картина під назвою "Данина колоній", на якій зображені чорні люди, що стоять на колінах і передають какао та цукрову тростину своїм білим господарям.

Нідерланди відіграли ключову роль у рабстві в Суринамі, Карибському басейні, а також у Південній Африці та Азії, де діяла Голландська Ост-Індська компанія. У період з XVII до XIX століття голландські купці продали в рабство понад 600 тисяч людей з Африки та Азії. Рабовласництво було формально скасоване в Суринамі та інших нідерландських заморських володіннях 1 липня 1863 року, але по-справжньому ця практика припинилася лише 1873 року після 10-річного "перехідного" періоду.

Читайте також: День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята

Раніше за рабство вибачився уряд Нідерландів

У грудні 2022 року уряд Нідерландів офіційно вибачився за 250 років участі в рабстві, назвавши його "злочином проти людяності". З відповідною промовою у Національному архіві в Гаазі виступив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

"Довгий час я думав, що роль Нідерландів у рабстві залишилася в минулому. Але я був неправий", - сказав Рютте. За його словами, століття придушення та експлуатації продовжують позначатися сьогодні в расистських стереотипах, дискримінаційних моделях виключення та соціальній нерівності.

"Щоб зламати ці стереотипи, ми повинні відкрито і чесно поглянути в обличчя минулому. Правда, що ніхто з тих, хто живе нині, особисто не винен у рабстві. Але також правда й те, що держава протягом історії несе відповідальність за жахливі страждання, завдані поневоленим людям та їхнім нащадкам", - наголосив прем'єр.

Нідерланди стали першою європейською країною, яка вибачилася за свою роль у работоргівлі. Уряд також планує створити фонд у розмірі 200 мільйонів євро для фінансування проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності про спадщину рабства.

Читайте також: Сучасне рабство: на мене працюють 68 невільників

Що у Берліні роблять з пам'ятниками ганебного минулого (03.07.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і Шмигаль

Зеленський і Шмигаль критикують підвищення тарифів на воду

Економіка54 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика30 червня 2023 р.
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти30 червня 2023 р.02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право30 червня 2023 р.
General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика30 червня 2023 р.18:44 хв.
На головну сторінку