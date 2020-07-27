 Координатор уряду ФРН допустив провал плану Трампа з виведення військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

Координатор уряду ФРН допустив провал плану Трампа з виведення військ

Скорочення військового контингенту США в Німеччині не здійснюється в інтересах безпеки Берліна і НАТО, а також не має геополітичного сенсу для Вашингтона, вважає координатор уряду ФРН Петер Баєр.

Координатор уряду ФРН допустив провал плану Трампа з виведення військ

Координатор уряду ФРН допустив провал плану Трампа з виведення військ

Намір президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військовослужбовців у Німеччині майже на 10 тисяч осіб до вересня може провалитися, допускає координатор трансатлантичного співробітництва при уряді ФРН Петер Баєр (Peter Beyer). Подібні дії "не в інтересах безпеки Німеччини або НАТО", заявив Баєр інформагенції dpa у середу, 29 липня.

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Часткове виведення військ стане "безглуздим в геополітичному плані" для Вашингтона, додав він. За словами Байєра, незгодні з наміром глави Білого дому є не тільки серед демократів, але і в лавах республіканців, а також у міністерстві оборони США.

Трамп пояснив можливе виведення військ боргом Німеччини перед НАТО

Президент США 15 червня підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців у Німеччині до 25 тисяч осіб. Рішення обумовлене тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО, пояснив тоді Трамп. На даний час у Німеччині розміщені близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів.

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План глави Білого дому викликав критику як зовнішньополітичних експертів представлених в німецькому Бундестазі партій, так і генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга. А у США низка сенаторів з обох партій запропонували законодавчо обмежити використання бюджетних коштів для виведення частини американських військовослужбовців з ФРН.

DW.COM

Виведення американських військ може завдати економічного удару по німецьких містах

Днями американські ЗМІ повідомили про плани виведення майже 10 тисяч військових США з ФРН. Це матиме катастрофічні наслідки для німецьких міст, що десятиліттями розвивалися завдяки американським базам.  

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