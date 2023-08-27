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Конвертоплан США розбився в Австралії: понад 20 потерпілих

Валерій Сааков
27 серпня 2023 р.

Під час військових навчань на одному з островів на північ від материкової Австралії зазнав авіатрощі американський конвертоплан Osprey з військовими на борту. Є повідомлення про потерпілих.

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Конвертоплан Osprey
Конвертоплан Osprey (фото з архіву)Фото: Teri Schultz/DW

Американський військовий конвертоплан розбився під час навчань на острові Мелвілл, що розташований на північ від материкової Австралії. Як повідомило у неділю, 27 серпня, міністерство оборони Австралії, на борту конвертоплана Osprey перебував американський "військовий персонал", а австралійських військових там не було.

Двадцять три морські піхотинці США, які перебували на борту, отримали поранення під час аварії, повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб. П'ятьох морських піхотинців ушпиталили, зараз тривають зусилля, щоб евакуювати інших постраждалих.

Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC) уточнила, що одна людина перебуває в критичному стані, деякі отримали серйозні травми. Повідомлень про загиблих після катастрофи не надходило.

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За даними місцевої влади, авіакатастрофа на острові Мелвілл сталася приблизно в 60 кілометрах на північ від материкової частини Австралії. Літак брав участь у серії військових навчань.

Ospreys - це конвертоплани, які, за даними ВПС США, можуть злітати вертикально, як гелікоптери, і мають швидкість турбогвинтового літака. У минулому ці конвертоплани не раз зазнавали аварій з численними смертельними випадками, нагадує AFP.

Минулого місяця четверо австралійських військових загинули під час масштабних двосторонніх навчань, коли їхній гелікоптер впав в океан біля узбережжя Квінсленду.

Нині Австралія - ключовий партнер США в Тихоокеанському регіоніна тлі наростання протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

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