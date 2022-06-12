Концерн Rheinmetall модернізує БМП Marder та танки для відправки в Україну

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109-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 12 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 червня.
На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 12 червня (час київський).
++07.40++
Президент України Володимир Зеленський вважає, що збереження України за межами ЄС працює проти Європи. "Сьогодні розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижні. І ми в цьому марафоні разом із Євросоюзом, в одній команді", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері. За словами Зеленського, "вже скоро отримаємо відповідь про статус кандидата у члени Євросоюзу". "Я переконаний, що це рішення може посилити не лише нашу державу, а й увесь Євросоюз. Що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозумілим, що сам факт збереження України за межами ЄС, європейського об'єднання працює проти Європи?" - сказав він. Наприклад, зазначив президент, "для російських окупантів все очевидно, вони так і кажуть, коли вони знущаються з наших людей, це нібито за те, що Україна пішла в Європу". "Звідки тоді в Європі скептики?" - запитав Зеленський.
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Він також прокоментував новину про початок роздачі російських паспортів в Херсонській області. За його словами, ці документи отримують лише колаборанти та члени їхнього оточення. "На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які, нібито, хочуть російські паспорти", - сказав він. "Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на прагнення отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив Зеленський.
Він зазначив, що українські військові поступово звільняють території Херсонської області. У суботу, за його словами, було звільнено селище Таврійське. "Є певні успіхи у Запорізькій області також", - додав президент.
++07.25++
Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше були на озброєнні Бундесверу, заявив гендиректор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За його словами, кілька БМП уже готові до використання та може бути негайно відправлено в Україну. "Коли і куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд ФРН", - додав Папперґер. Одночасно Rheinmetall займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2.
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