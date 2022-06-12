Концерн Rheinmetall модернізує БМП Marder та танки для відправки в Україну

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 12 червня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що збереження України за межами ЄС працює проти Європи. "Сьогодні розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижні. І ми в цьому марафоні разом із Євросоюзом, в одній команді", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері. За словами Зеленського, "вже скоро отримаємо відповідь про статус кандидата у члени Євросоюзу". "Я переконаний, що це рішення може посилити не лише нашу державу, а й увесь Євросоюз. Що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозумілим, що сам факт збереження України за межами ЄС, європейського об'єднання працює проти Європи?" - сказав він. Наприклад, зазначив президент, "для російських окупантів все очевидно, вони так і кажуть, коли вони знущаються з наших людей, це нібито за те, що Україна пішла в Європу". "Звідки тоді в Європі скептики?" - запитав Зеленський.

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Він також прокоментував новину про початок роздачі російських паспортів в Херсонській області. За його словами, ці документи отримують лише колаборанти та члени їхнього оточення. "На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які, нібито, хочуть російські паспорти", - сказав він. "Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на прагнення отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що українські військові поступово звільняють території Херсонської області. У суботу, за його словами, було звільнено селище Таврійське. "Є певні успіхи у Запорізькій області також", - додав президент.

++07.25++

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше були на озброєнні Бундесверу, заявив гендиректор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За його словами, кілька БМП уже готові до використання та може бути негайно відправлено в Україну. "Коли і куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд ФРН", - додав Папперґер. Одночасно Rheinmetall займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2.

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