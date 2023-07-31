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Контрнаступ ЗСУ: за тиждень звільнили 14 кв. км території

Олена Перепадя
2 год. тому

За даними міноборони України, за час наступу українські військові звільнили понад 240 квадратних кілометрів територій на Півдні та Сході країни.

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Українські військові під Бахмутом
Українські військові під БахмутомФото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у понеділок, 31 липня, що за минулий тиждень в результаті наступальних дій Сили оборони на Сході та Півдні країни звільнили більше 14 квадратних кілометрів території.

12,6 квадратного кілометра деокупували на Півдні, ще два - на Бахмутському напрямку, повідомила Маляр у Telegram.

Загалом за час наступу звільнена площа на Півдні країни становить 204,7 квадратного кілометра, а на Бахмутському напрямку - 37 квадратних кілометрів.

За словами заступниці міністра оборони, Росія надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Утім, під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони звільнили Старомайорське на Донеччині.

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Західні аналітики останніми днями звертали увагу на активізацію бойових дій на кількох ділянках фронту. За спостереженнями британських розвідників, на південь від Оріхова Запорізької області бойові дії зосереджені біля села Роботине, а у 80 кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських Повітряно-десантних військ. В американському інституті вивчення війни (ISW) тим часом повідомляють про просування Збройних сил України (ЗСУ) під Бахмутом і проведення ними контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

  

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