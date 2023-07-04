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Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Ірина Ухіна | Ніколас Конноллі
5 год. тому

Поки військові аналітики розмірковують над тим, швидко чи повільно просувається контрнаступ ЗСУ, українські військові платять кров'ю за кожен метр відвойованої землі. Яка тактика в українських військових? І що заважає ЗСУ наступати швидше?

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