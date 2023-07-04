Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

КонфліктиУкраїнаКонтрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української арміїTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаІрина Ухіна | Ніколас Конноллі5 год. тому5 год. томуПоки військові аналітики розмірковують над тим, швидко чи повільно просувається контрнаступ ЗСУ, українські військові платять кров'ю за кожен метр відвойованої землі. Яка тактика в українських військових? І що заважає ЗСУ наступати швидше?https://p.dw.com/p/4TQlTРеклама