Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Ірина Ухіна | Ніколас Конноллі

5 год. тому 5 год. тому

Поки військові аналітики розмірковують над тим, швидко чи повільно просувається контрнаступ ЗСУ, українські військові платять кров'ю за кожен метр відвойованої землі. Яка тактика в українських військових? І що заважає ЗСУ наступати швидше?