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Контрактники масово звільняються з армії РФ?

Сергій Дік
29 липня 2022 р.

Російські контрактники відмовляються брати участь у бойових діях в Україні і пишуть рапорти на звільнення, зокрема військовослужбовці з Бурятії. Їх намагаються залишити на фронті, вдаючись до умовлянь, погроз і залякувань.

https://www.dw.com/uk/kontraktnyky-masovo-zvilniaiutsia-z-armii-rf/video-62630560
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