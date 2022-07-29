Контрактники масово звільняються з армії РФ?

Сергій Дік

29.07.2022 29 липня 2022 р.

Російські контрактники відмовляються брати участь у бойових діях в Україні і пишуть рапорти на звільнення, зокрема військовослужбовці з Бурятії. Їх намагаються залишити на фронті, вдаючись до умовлянь, погроз і залякувань.