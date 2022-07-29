Контрактники масово звільняються з армії РФ?

КонфліктиРосійська ФедераціяКонтрактники масово звільняються з армії РФ?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиРосійська ФедераціяСергій Дік29.07.202229 липня 2022 р.Російські контрактники відмовляються брати участь у бойових діях в Україні і пишуть рапорти на звільнення, зокрема військовослужбовці з Бурятії. Їх намагаються залишити на фронті, вдаючись до умовлянь, погроз і залякувань. https://www.dw.com/uk/kontraktnyky-masovo-zvilniaiutsia-z-armii-rf/video-62630560Реклама