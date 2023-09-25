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ПолітикаФранція

Консерватори зберегли більшість у Сенаті Франції

Ольга Журавльова | Олег Соколенко
25 вересня 2023 р.

Після часткових виборів у Сенаті "Республіканці" втримали більшість. Від "Національного об'єднання" Ле Пен пройшли три кандидати, партія президента Макрона не змогла поліпшити позиції.

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Дебати в Сенаті Франції
Дебати в Сенаті ФранціїФото: Ait Adjedjou Karim/ABACA/picture alliance

Консервативна партія "Республіканці" зберегла своє домінування в Сенаті (верхній палаті парламенту) Франції в результаті часткових виборів близько половини його членів, що відбулися в неділю, 24 вересня. Другою силою залишилися соціалісти, від яких зараз у Сенаті засідають 64 представники, повідомляє AFP.

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження", яка у складі коаліції має більшість у Національних зборах (нижній палаті парламенту країни), на виборах до верхньої палати не змогла поліпшити свої позиції. Показовим прикладом став провал єдиної кандидатки з-поміж членів уряду, держсекретарки у справах громадянства Соні Баке, яка програла вибори в Сенат від Нової Каледонії - заморської території Франції.

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Правопопулістська партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яку слідча комісія парламенту Франції нещодавно назвала рупором Кремля, змогла повернутися в Сенат, отримавши три мандати.

Переобрано половину Сенату

170 із 348 сенаторів переобирали приблизно в 40 департаментах Франції. Решта 178 членів Сенату будуть переобрані 2026 року. На відміну від виборів до Національних зборів, сенаторів Франції обирають мери міст, регіональні та муніципальні ради. Історично в них сильні консерватори та соціалісти. Макрону досі не вдалося зробити партію "Відродження", засновану тільки 2017 року, реальною політичною силою на регіональному рівні.

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Порівняно з нижньою палатою, Сенат відіграє лише другорядну роль у питаннях законодавства. Депутати Національних зборів можуть подолати вотум Сенату.

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