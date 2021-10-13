 Конгрес США підвищив ліміт держборгу, щоб уникнути дефолту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

Конгрес США підвищив ліміт держборгу, щоб уникнути дефолту

Конгрес США схвалив тимчасове підвищення ліміту державного боргу. Це дозволить країні уникнути можливого дефолту за державними зобов'язаннями.

Голосуванню в Конгресі США передували запеклі дебати республіканців і демократів

Голосуванню в Конгресі США передували запеклі дебати республіканців і демократів

Палата представників Конгресу США у вівторок, 12 жовтня, схвалила законопроєкт про тимчасове підвищення ліміту державного боргу до 3 грудня цього року. Ліміт держборгу збільшили на 480 мільярдів доларів США, тепер він складає 28,4 трильйона. Такий крок дозволить Вашингтону уникнути дефолту.

"Це (голосування - Ред.) стосується всього необхідного на обідньому столі (американців - Ред.), економіки країни, а також нашої конституції, у якій наголошується: не можна підривати довіру до Сполучених Штатів", - цитує спікерку Палати представників Ненсі Пелосі агенція Associated Press.

Без підвищення допустимого держборгу гроші в державній скарбниці США закінчилися б 18 жовтня, попереджало міністерство фінансів США.

Демократи - за, республіканці - проти

Раніше Сполучені Штати підвищували ліміт державного боргу десятки разів. Адже держава має значний дефіцит бюджету, який уряд зазвичай перекриває, випускаючи боргові зобов'язання, але до межі, визначеної Конгресом.

Минулими роками збільшення боргової стелі законодавці ухвалювали без проблем, утім цього року питання стало предметом політичного протистояння між республіканцями і демократами. Республіканці виступили проти підвищення держборгу й вимагали від адміністрації президента США Байдена скоротити видатки або вжити інших заходів для скорочення боргу. Демократи наполягали, що дефолт міг би коштувати країні шести мільйонів робочих місць, а сукупні втрати домогосподарств склали б 15 трильйонів доларів США.

Погоджений в Конгресі законопроєкт лише відтерміновує питання до грудня, тоді Конгресу доведеться домовлятися про чергове підвищення ліміту. Ухвалений документ ще має підписати президент США Джо Байден.   

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