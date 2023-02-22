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Винищувач F-16Фото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Конгресмен США: Передання літаків Києву - неминуче (онлайн)

Ольга Журавльова | Степан Смишляєв
1 год. тому

Україну відвідала делегація Палати представників США. Зеленський надав конгресменам список озброєння для перемоги. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини середи, 22 лютого.

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Унаслідок ударів 21 лютого у Маріуполі в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії, також є влучання в місце базування військових РФ на території металургійного комбінату імені Ілліча. Про це інформують Маріупольська міська рада та радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у соцмережах.

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По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу авіаударів. Повідомляється про зліт російської авіації в Білорусі. Українські військові також фіксували зранку пуски іранських дронів "Шахед".

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У низці російських міст у середу по радіо передали попередження про повітряну тривогу та небезпеку ракетних ударів, пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали. В міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих РФ заявили, що ці повідомлення поширили в результаті хакерських атак на сервери радіостанцій, пише РБК. Оголошення про тривогу передавали, зокрема, у Тюмені, Воронежі, Нижньому Новгороді і Уфі.

Україна працює над створенням "авіаційної коаліції"

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно веде роботу з партнерами щодо створення "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати йому військові літаки.

"Ще немає жодної країни, яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно", - наголосив міністр.

При цьому Кулеба вважає, що навчання українських пілотів має розпочатися якнайшвидше.

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Передача літаків та далекобійної артилерії Україні - неминуча, заявив американський конгресмен-республіканець Даррелл Ісса під час візиту до Києва 21 лютого.

"Дебати ведуться лише про те, коли це станеться і в якій кількості. США та наші європейські партнери прагнуть, щоб ці літаки були в України", - сказав він на спільному брифінгу конгресменів у вівторок увечері.

Делегація Палати представників США, яка прибула в Україну на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, запевнила у двопартійній підтримці України як з боку США, так і інших союзників з НАТО та ЄС, інформує "Інтерфакс-Україна".

++08.06++

Російські війська протягом 21 лютого продовжували спроби наступу на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Напередодні росіяни 59 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню, через що загинули і поранені цивільні люди, були знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки. Десятки населених пунктів в різних регіонах України російські війська обстрілювали і з інших видів озброєнь, зокрема артилерії.

Читайте також: У Херсоні обстріляли ринок і зупинку: шестеро загиблих

12 країн ЄС розслідуватимуть, як Росія обходить санкції

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Дванадцять країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та країнами Балтії, запустили ініціативу боротьби з обходом антиросійських санкцій, передає dpa. 

Країни-ініціатори пропонують, зокрема, єдину аналітичну платформу, за допомогою якої можна розслідувати конкретні випадки і підозрілі торгові потоки. Серед інших пропозицій - розширення заборони доступу на європейський єдиний ринок компаніям із країн за межами ЄС.

++07.30++

У Сумах вночі спрацювали сили ППО, повідомляє обласна військова адміністрація.
"Вибух, який ви чули у Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні у Telegram-каналі.

++07.00++

Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом "найближчих двох-трьох тижнів". Про це телеканалу CNN заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. За його словами, Варшава направить Києву бойові машини одразу після того, як українські військові закінчать курс навчання.

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