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ПолітикаПівнічна Америка

Конгрес визнав перемогу Трампа на виборах президента США

Валерій Сааков
6 січня 2025 р.

Законодавці Сполучених Штатів офіційно визнали, що Дональд Трамп отримав 312 голосів виборників і таким чином переміг на виборах президента в листопаді 2024 року. Інавгурація Трампа запланована на 20 січня.

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Конгрес США визнав перемогу Трампа на виборах
Віцепрезидентка Камала Гарріс зачитала ухвалу Конгресу про визнання перемоги ТрампаФото: J. Scott Applewhite/AP/picture alliance

Конгрес Сполучених Штатів офіційно визнав перемогу Дональда Трампа на проведених у листопаді 2024 року президентських виборах. Відповідне рішення було ухвалено у понеділок, 6 січня, під час спільного засідання членів обох палат Конгресу - Палати представників і Сенату - під головуванням Майка Джонсона й віцепрезидентки США Камали Гарріс. 

Зачитати ухвалу законодавців США довелося саме віцепрезидентці Камалі Гарріс, яка водночас за Конституцією США є головою Сенату, а також була суперницею Трампа під час виборів. "Дональд Трамп від штату Флорида отримав 312 голосів. Камала Гарріс від штату Каліфорнія отримала 226 голосів", - сказала Гарріс представникам і сенаторам обох палат Конгресу після того, як були зачитані результати голосування вибірників в окремих штатах, цитує агенція AFP.

Процедура визнання законодавцями перемоги Трампа відбулася без інцидентів, однак до охорони правопорядку залучили 500 бійців Нацгвардії США.

Сам Трамп назвав цей крок Конгресу "видатною миттю в історії", про що він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Інавгурація Трампа призначена на 20 січня 2025 року.

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