Конфлікт в Судані: під час обстрілу загинули 39 цивільних

У місті Ньяла суданської провінції Дарфур під обстріл потрапили цивільні будинки, загинули 39 людей, переважно жінки та діти.

Унаслідок обстрілу цивільних будинків в суданському регіоні Дарфур загинули 39 людей, більшість з яких - жінки та діти. Про це повідомляє у вівторок, 29 серпня, агенція AFP із посиланням на медиків та очевидців.

За даними джерел агенції, обстріл стався в місті Ньяла - столиці штату Південний Дарфур, звідки, за даними ООН, з 11 серпня були змушені рятуватися 50 тисяч людей через бойові дії.

В ООН застерегли від громадянської війни в Судані

У липні Організація Об'єднаних Націй попередила про небезпеку розгортання "повномасштабної громадянської війни" у Судані.

Починаючи з 15 квітня у країні різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. За час конфлікту загинули щонайменше п'ять тисяч людей, втім реальна цифра жертв може виявитися набагато більшою.

Майже п'ять мільйонів біженців

За даними ООН, понад 4,6 мільйона людейбули змушені покинути свої домівки внаслідок бойових дій. Місцеві повідомляють про хвилю сексуального насильства та вбивства на етнічному ґрунті, масове мародерство.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, у 2019 році на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF очолив рух, що пообіцяв привести Судан до демократії.

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