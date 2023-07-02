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Пісня Лепса на Київщині: за конфлікт склали протокол на кафе

Максим Сидоржевський
3 год. тому

У кафе в селі Погреби жінці не сподобалося виконання в караоке пісні Лепса "Самый лучший день", через що стався конфлікт. На заклад склали адміністративний протокол. У разі рішення суду власник має сплатити штраф.

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Кафе, в якому трапився конфлікт через пісню Лепса, хочуть оштрафувати
Кафе, в якому трапився конфлікт через пісню Лепса, хочуть оштрафуватиФото: Fotolia/nikkytok

На кафе у селі Погреби Броварського району Київської області, у якому жінку нецензурно вилаяли за зауваження щодо виконання російськомовної пісні, склали адміністративний протокол. Про це у неділю, 2 липня, повідомили в міністерстві внутрішніх справ (МВС) України.

Відео, на якому жінка знімає на камеру та обурюється виконанням у кафе пісні "Самый лучший день" російського співака Григорія Лепса, за що її з нецензурною лайкою виштовхали з кафе, набуло популярності у соціальних мережах. "Жінка просила припинити співати мовою окупанта, та на її прохання любителі "лєпсонутого" відреагували агресивно. Почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції", - прокоментували інцидент у МВС. 

На заклад, в якому стався інцидент, склали протокол за статтею Кодексу про адміністративні порушення "порушення правил надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг". Вона тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі рішення суду власник кафе муситиме сплатити штраф.

Нагадаємо, минулого року суд в анексованому Росією Криму притягнув шістьох учасників весілля до адміністративної відповідальності за виконання пісні "Червона калина" українською мовою. Подія трапилась в ресторані "Арпат" у Бахчисараї 10 вересня. Власник банкетного залу отримав 15 діб арешту, діджей та танцівниця - по 10 діб, мати нареченого - п'ять діб, мати нареченої - штраф у розмірі 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану - в розмірі 50 тисяч рублів. Їх визнали "винними" за статтями про "пропаганду нацистської атрибутики або символіки" та "дискредитацію армії" РФ.

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