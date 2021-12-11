Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос
Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса відправила в космос на кораблі New Shepard шістьох пасажирів. Це - вже третій комерційний політ компанії.
Ракета New Shepard компанії Blue Origin (архівне фото)
Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яку заснував американський бізнесмен та засновник інтернет-велетня Amazon Джефф Безос, у суботу, 11 грудня, відправила шістьох туристів у суборбітальний політ. Політ тривав приблизно 11 хвилин.
Запуск багаторазової ракети New Shepard компанії Blue Origin в рамках місії NS-19 здійснено о 17:10 за київським часом зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас. New Shepard підняла капсулу з людьми вище 100 кілометрів над рівнем моря. Це - так звана лінія Кармана, яка була визначена міжнародною угодою як відправна точка космосу.
Пасажири перебували в невагомості близько чотирьох хвилин, і потім їхня капсула повернулася на землю на парашутах.
До складу екіпажу входили два запрошені компанією пасажири - Лора Шепард Чарчлі, старша донька Алана Шепарда - першого американця, який здійснив космічний політ, і ведучий телешоу Good Morning America на каналі ABC Майкл Страхан. А також чотири туристи, які заплатили за політ, а саме: філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс. Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard оцінюється приблизно у 500 тисяч доларів.
Це - вже третій комерційний політ New Shepard, але перший із шістьма туристами. Під час першого польоту на борту був засновник компаній Blue Origin та Amazon Джефф Безос разом з братом Марком, а також почесна гостя - 82-річна пілотеса Воллі Фанк - і 18-річний студент із Нідерландів Олівер Демен.
Нагадаємо, еру комерційних туристичних польотів у космос відкрив британський бізнесмен і мільярдер Річард Бренсон, здійснивши з однодумцями 11 липня політ на космольоті VSS Unity. Космічний корабель розробила його компанія Virgin Galactic.
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Космічний туризм: засновник Amazon Джефф Безос побував у космосі (20.07.2021)
Мрії та реальність: Туристи в космосі
Скільки коштує мрія?
У 2006 році ірано-американська мультимільйонерка Ануше Ансарі потрапила на перші шпальти газет. Засновниця інтернет-компанії Prodea Systems отримала можливість провести два тижні на МКС. "Скільки має коштувати мрія?", - питає Ансарі у документальному фільмі "Космічні туристи". Раніше троє чоловіків заплатили російському космічному агентству близько 16 мільйонів євро кожен, щоб полетіти в космос.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
До зірок за великі гроші
Космічні туристи (зліва направо) Чарльз Сімоні, Ануше Ансарі, Грегорі Олсен, Річард Герріот, Гі Лаліберте, Денніс Тіто та Марк Шаттлворт. З 2001 року ці сім багатих авантюристів здійснили свою мрію про подорож на Міжнародну космічну станцію та заплатили за це мільйони.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
Приватні ініціативи: "Космопорт Америка"
"Космопорт Америка" вартістю 178 мільйонів євро - перший приватний космодром. Він розташований у долині Хорнада-дель-Муерто в штаті Нью-Мексико. Його споруджували з 2005 по 2011 роки. Космодром мав відкритися ще до кінця 2013 року, але початок його роботи відклали на невизначений час. Проте він вже зараз пропонує ефектні декорації для кіно, фотосесій та просто зацікавлених відвідувачів.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
Подорожі для "середнього гаманця"
Незабаром із космодрому "Космопорт Америка" можуть розпочатися перші комерційні польоти. Принаймні такий план має Річард Бренсон (праворуч), який саме для цього і заснував компанію Virgin Galactic. У лютому 2016 року він представив нову версію космічного корабля SpaceShipTwo. Гаррісон Форд (ліворуч) та Джастін Бібер вже зарезервували собі місця за 250 тисяч доларів США.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
Туристам Бренсона не стати космонавтами
SpaceShipTwo - корабель багаторазового використання для суборбітальних польотів. Він не досягає земної орбіти, але, виконуючи параболічний політ, піднімається на висоту 15,2 кілометра. Це дозволить туристам наблизитися до космосу і побачити кривизну Землі. Крім того, вони зможуть відчути невагомість. Але назвати себе астронавтами - ні. Для цього треба принаймні один раз облетіти навколо Землі.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
Швейцарський шатл для надзвукових перельотів
Swiss Space Systems (S3) - швейцарська компанія, яка планує запропонувати орбітальні польоти для менш забезпечених людей. Ідея полягає в тому, що шатл запускатимуть за допомогою спеціального Airbus A300. Ця система також могла би використовуватися для запуску супутників на низькі орбіти або надзвукових перельотів.
Мрії та реальність: Туристи в космосі
У космос в самій лише капсулі
Саме таке бачення має компанія World View. Капсула з туристами кріпиться до аеростату та може підніматися на висоту 32 кілометра, що вдвічі вище за висоту, на яку піднімається SpaceShipTwo. Нещодавно компанія завершила перший успішний випробувальний політ. Ті, хто замовить квиток завчасно, можуть розрахувати на ціну в 67 тисяч євро.