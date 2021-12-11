Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос

Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яку заснував американський бізнесмен та засновник інтернет-велетня Amazon Джефф Безос, у суботу, 11 грудня, відправила шістьох туристів у суборбітальний політ. Політ тривав приблизно 11 хвилин.

Запуск багаторазової ракети New Shepard компанії Blue Origin в рамках місії NS-19 здійснено о 17:10 за київським часом зі стартового майданчика Corn Ranch на заході штату Техас. New Shepard підняла капсулу з людьми вище 100 кілометрів над рівнем моря. Це - так звана лінія Кармана, яка була визначена міжнародною угодою як відправна точка космосу.

Пасажири перебували в невагомості близько чотирьох хвилин, і потім їхня капсула повернулася на землю на парашутах.

До складу екіпажу входили два запрошені компанією пасажири - Лора Шепард Чарчлі, старша донька Алана Шепарда - першого американця, який здійснив космічний політ, і ведучий телешоу Good Morning America на каналі ABC Майкл Страхан. А також чотири туристи, які заплатили за політ, а саме: філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс. Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard оцінюється приблизно у 500 тисяч доларів.

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Третій політ

Це - вже третій комерційний політ New Shepard, але перший із шістьма туристами. Під час першого польоту на борту був засновник компаній Blue Origin та Amazon Джефф Безос разом з братом Марком, а також почесна гостя - 82-річна пілотеса Воллі Фанк - і 18-річний студент із Нідерландів Олівер Демен.

Нагадаємо, еру комерційних туристичних польотів у космос відкрив британський бізнесмен і мільярдер Річард Бренсон, здійснивши з однодумцями 11 липня політ на космольоті VSS Unity. Космічний корабель розробила його компанія Virgin Galactic.

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