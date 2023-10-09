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Збір резервістів: ізраїльська авіакомпанія додала рейсів

Степан Смишляєв
9 жовтня 2023 р.

Тоді як найбільші міжнародні авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю, національна El Al навпаки їх збільшила, щоб допомогти зібрати в країні резервістів з усього світу.

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Пасажир дивіться на табло міжнародного аеропорту імені Бен-Ґуріона, архівне фото
Ізраїльська національна авіакомпанія El Al збільшила кількість рейсів, щоб повернути до країни резервістів з усього світуФото: Oren Ziv/AP Photo/picture alliance

На тлі масового скасування авіарейсів до Ізраїлю міжнародними перевізниками через напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, національна авіакомпанія El Al навпаки збільшила їх кількість, повідомляє у понеділок, 9 жовтня, агенція Reuters.

Це пояснюють необхідністю повернути резервістів з усього світу для допомоги в найбільшій мобілізації в історії Ізраїлю. За офіційними даними влади Ізраїлю, за 48 годин до армії країни вже було призвано 300 тисяч резервістів.

Згідно з даними сайту відстеження рейсів Flightradar24, також до країни продовжують літати ірландський лоукостер Ryanair і еміратська бюджетна авіакомпанія flydubai.

В Адміністрації аеропортів Ізраїлю зауважують, що міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона біля Тель-Авіва продовжує обслуговувати прильоти та вильоти, однак не уточнили, чи вживаються там додаткові заходи безпеки.

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Низка компаній скасувала рейси

Втім, значно більше перевізники призупинили або обмежили рейси до Ізраїлю після закликів регулюючих органів США, Європейського Союзу і самого Ізраїлю бути обережними в повітряному просторі регіону.

Серед компаній, які протягом вихідних чи в понеділок призупинили прямі рейси до країни, американські United Airlines, Delta Air Lines і American Airlines, французька Air France і фінська Finnair, британська easyJet, угорська Wizz Air, німецька Lufthansa, португальська TAP, китайська Hainan Airlines.

Низка компаній повідомила, що продовжує виконувати окремі рейси або пообіцяла скоригувати графік перевезень найближчими днями.

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