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Комітет ООН: Білорусь порушила права журналіста DW

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
18 вересня 2023 р.

Білоруського журналіста Олександра Буракова було оштрафовано у 2014 році за співпрацю з DW. Тепер Комітет ООН закликав Мінськ виплатити йому компенсацію.

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Білоруський журналіст Олександр Бураков
Комітет ООН закликав Білорусь виплатити компенсацію журналісту Олександру Буракову, якого оштрафували за співпрацю з DWФото: DW

Комітет з прав людини Організації Об'єднаних Націй (КПЛ ООН) вирішив, що влада Білорусі порушила положення міжнародного пакту про громадянські та політичні права щодо білоруського журналіста Олександра Буракова. Рішення КПЛ ООН було ухвалено ще 2021 року, але журналіст дізнався про нього лише у вересні 2023 року.

2014 року суд оштрафував Олександра Буракова майже на 500 євро, визнавши його винним у "незаконному виготовленні статті, опублікованої на сайті німецької медіакомпанії Deutsche Welle". Крім того, у Буракова пройшов обшук. Йшлося про матеріал "Стежкою контрабандиста: чи працюють російські санкції у прикордонні", який з'явився на сайті DW 25 серпня 2014 року.

Олександр Бураков безуспішно подавав апеляції до вищих інстанцій Білорусі, після чого звернувся до КПЛ ООН. У травні 2021 року комітет поставновив, що Білорусь, переслідуючи Буракова, порушила 19-ту статтю Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, згідно з якою кожна людина має право на вільне висловлення своєї думки. Крім того, КПЛ закликав владу Білорусі виплатити журналісту компенсацію за всі витрати у зв'язку зі справою. Рішення у справі було опубліковано на сайті Комітету.

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Бураков дізнався про рішення від правозахисника, який вийшов із колонії

Як розповів сам Бураков DW, у травні 2021 року, коли було опубліковано рішення КПЛ ООН, він відбував 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі у несанкціонованому заході". Невдовзі після виходу із ізолятора Бураков залишив Білорусь. Журналіст припускає, що лист про рішення КПЛ ООН надійшов на його адресу, коли у квартирі вже ніхто не жив.

Влітку 2023 року з в'язниці у Білорусі вийшов на волю голова Гомельського відділення правозахисного центру "Вясна" Леонід Судаленко, який вивчив усі рішення КПЛ щодо Білорусі та повідомив Буракову про рішення цього органу ООН.

Що таке Комітет ООН з прав людини

Комітет ООН з прав людини займається наглядом за виконанням Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 1966 року у країнах-учасницях пакту. До його складу входять 18 експертів, які обираються на чотири роки. КПЛ ООН уповноважений приймати та розглядати індивідуальні скарги на порушення владою прав, передбачених Міжнародним пактом, та виносити за ними рекомендації владі. Однак формально влада не зобов'язана виконувати ці рекомендації.

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