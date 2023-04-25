Комісарка РЄ - про труднощі повернення дітей з РФ в Україну

Комісарка Ради Європи (РЄ) з прав людини Дуня Міятович у понеділок, 24 квітня, у рамках весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), представила звіт про свою діяльність за 2022 рік. Хоча територіально звіт охоплює ситуацію у сфері захисту прав людини у всіх 46 країнах-членах РЄ, більша його частина була присвячена Україні.

За словами Міятович, війна, розв'язана Росією 24 лютого 2022 року, призвела до катастрофічних наслідків для практично всіх прав людини в Україні. І це вплинуло не лише на Європу, а й на інші країни. Комісарка РЄ зазначила, що 2022 рік "запам'ятається як рік масових звірств на європейській землі". "Ось уже понад 400 днів російські збройні сили (в Україні. - Ред.) вбивають, калічать та переміщують десятки тисяч людей, серед яких багато дітей", - заявила Міятович.

Загибель мирних жителів та позасудові страти

За час військової агресії Росії проти України, що триває, офіс Комісара РЄ з прав людини кілька разів відправляв екстрені місії в Україну. "Під час поїздки з 2 по 7 травня 2022 року я побачила, що всього лише два місяці війни принесли величезні людські страждання, у тому числі загибель тисяч мирних жителів, переміщення мільйонів людей, викрадення дітей, а також численні випадки тортур, позасудових страт, незаконних затримань та сексуального насильства", - розповіла Міятович. За її словами, жителі Ірпеня, Бучі та Бородянки розповіли їй " шокуючі речі про порушення прав людини, вчинені російськими військами".

Дуня Міятович Фото: OSCE

Права українських дітей, які були силоміць розлучені зі своїми рідними та переміщені до РФ або на тимчасово окуповані території, стали головною темою візиту Міятович до України минулого місяця. За її словами, від насильницької депортації до Росії постраждали "діти без супроводу дорослих, сироти та діти з дитячих будинків". У РФ вивезених з України дітей віддають до прийомних сімей, "не докладаючи достатніх зусиль для встановлення контакту з їхніми рідними чи законними опікунами в Україні", зазначила комісарка Ради Європи.

Читайте також: Дітей з України незаконно везуть до Білорусі за наказом Лукашенка?

Надання дітям з України російського громадянства та їхнє подальше усиновлення в РФ "заохочується державними чиновниками". При цьому "діти, розлучені зі своїми батьками під час надзвичайної гуманітарної ситуації, ніколи не можуть вважатися сиротами і тому не можуть бути усиновлені", наголосила Міятович.

Правозахисникам потрібен доступ на територію РФ

Відповідаючи на запитання представника України від групи консерваторів Олексія Гончаренка про конкретні кроки, необхідні для повернення додому всіх незаконно вивезених до Росії українських дітей, Міятович назвала цю тему "надзвичайно складною та болючою". "Передусім ми повинні визнати, що у нас є проблема: жодна міжнародна правозахисна організація не має доступу на територію Росії", - заявила Міятович.

Що розповідають діти, які повернулися з депортації в РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Читайте також: Дитяча омбудсменка України: РФ має п'ять сценаріїв викрадення дітей

Щоб налагодити процес повернення дітей їхнім родичам та опікунам, потрібні точні верифіковані дані про місце перебування та статус дітей у РФ. Сьогодні цю роботу ведуть українські неурядові організації спільно з російськими НУО, активістами та громадянами, які хочуть допомогти, зазначила комісарка РЄ. "Вони роблять величезну роботу, але це лише крапля в морі і не може зрівнятися з діяльністю, яку можна вести на державному рівні", - визнала Міятович.

Офіс Комісара РЄ з прав людини підтримує діалог із представником ООН з прав дітей та іншими міжнародними організаціями, щоб вирішити це питання. "Але я не можу вам сказати: так, у нас є спосіб, як це зробити (повернути дітей. - Ред.). Що у нас є, так це наше чітке зобов'язання як міжнародної спільноти вирішити цю проблему", - сказала Міятович. Вона ще раз наголосила, що це неможливо зробити без надання необмеженого доступу до місць на території Росії, де можуть перебувати діти з України, зокрема, "місць, відомих як дитячі табори відпочинку". "Звичайно, ми чуємо, що дітей повертають. І хоча ми дуже цьому раді, але все-таки ці цифри дуже малі", - зазначила Міятович.