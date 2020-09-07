Коментар: Можливий кінець "Північного потоку-2"

Після отруєння Олексія Навального вимоги зупинити проєкт газопроводу "Північний потік-2" стали гучнішими. Що б не вирішила Анґела Меркель, політика і бізнес орієнтуватимуться на неї, вважає Міодраг Шоріч.
Газопровід "Північний потік-2" поки що залишається недобудованим
Якби Анґела Меркель (Angela Merkel) не тягнула з ухваленням рішень, це була б уже не Меркель. Та яким би її рішення не було, Німеччині та Росії доведеться шукати спільну мову. Досі німецько-російському газовому бізнесу вдавалося пережити всі політичні потрясіння.
Американці завжди були проти
США від самого початку, з 1970-х років, всіма силами виступали проти - мовляв, як Німеччина тільки може бути такою недалекоглядною і забезпечувати ворога іноземною валютою. Результатом стала суперечка наприкніці 70-х тодішніх канцлера ФРН Гельмута Шмідта (Helmut Schmidt) та президента США Джиммі Картера через торгівлю сировиною Німеччини зі Сходом. Критикував Німеччину згодом і наступник Картера на посаді Рональд Рейган під час саміту Великої сімки в Оттаві 1981 року. Так само, як це нині робить Дональд Трамп.
По суті аргументи Білого дому протягом десятиліть залишилися тими самими: будь-яка залежність від Москви послаблює Захід. Відповідь німецького уряду на це якось влучно сформулював Гельмут Шмідт: "Хто торгує одне з одним, той одне в одного не стріляє".
Міодраг Шоріч
Аргумент, який навряд чи можна застосувати у нинішній ситуації: навіть найбільші песимісти слабо можуть уявити собі військове протистояння між Росією на НАТО. Прихильники "Північного потоку-2" вказують на основоположний принцип, згідно з яким бізнес потрібно відділяти від політики. Особливо коли йдеться про політику, що ґрунтується на цінностях. Німеччині досі дійсно добре вдавалося діяти за цим принципом. Чи погрожувала Москва Заходу атомними ракетами, чи відправляла дисидентів у ГУЛАГ, чи вторгалася до Афганістану, чи давала добро на запровадження у Польщі воєнного стану - газовий потік не переривався ніколи.
Надії Кремля на співпрацю
Особливо цими днями Москва знову нагадує про цю відданість домовленостям. Якщо говорити цинічно, у Кремлі сподіваються: "Навіть якщо ми переслідуватимемо критиків режиму, це не матиме впливу на бізнес". Але той на Заході, хто погоджується на таку схему, стає союзником Путіна. Москва навіть особливо не намагається заперечити замах (на опозиціонера Олексія Навального. - Ред.). Російський режим, схоже, впевнений, що Німеччина, як це часто бувало, лише погрожує наслідками, але у дії погрози зрештою не перейдуть.
Це ризик, але в Кремлі вважають, що мусять ризикувати - через протести на Далекому Сході чи в Білорусі, а також дедалі нижчий рівень життя у Росії. Там побоюються, що може дійти й до масових протестів у Москві. Тому режим переслідує опозиціонерів, які можуть становити для нього загрозу, більш ніж коли-небудь раніше. Олексій Навальний хоч і найважливіший серед них, але лише один з багатьох.
Та не виключено, що Кремль прорахувався. Часи, коли Німеччина не могла обійтися без газу з Сибіру, минули. Майбутнє передусім за альтернативними джерелами енергії. Якщо не в Росії, то вже точно в Європі. Крім того, є багато інших держав, які хочуть продавати газ Німеччині: ми живемо в часи надлишку енергії. Дурницею є й твердження про те, що газ є "чистим джерелом енергії". Адже хоч під час його згоряння і виділяється менше вуглекислого газу, під час видобутку та транспортування в атмосферу потрапляє багато шкідливого для клімату метану.
"Не виключати нічого" замало
Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) заробить чимало політичного капіталу, якщо в ці важкі для економіки часи не лише "не виключатиме нічого", але й зупинить проєкт газопроводу з Росією. Якщо Німеччина нарешті чітко відмежується від Росії, поляки, французи, балтійці та інші стануть набагато більш готовими до співпраці у різноманітних ключових питаннях ЄС. Під час свого останнього року на посаді канцлера вона таким чином може додатковий раз увійти в історію: просунути вперед Європу та розпрощатися з режимом, який і без того не має майбутнього. Крім того, Росія не є по-справжньому важливим торговельним партнером. Якщо вона не зможе експортувати сировину, ця країна стане банкрутом.
Кінець "Північного потоку-2" став би сигналом, який пошириться далеко за межі цього проєкту. Німецький бізнес почне ще активніше йти з російського ринку. Таким чином спроба Путіна модернізувати країну за допомогою Заходу остаточно провалиться.
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Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.