 Коментар: Джо Байден - правильна людина в правильний момент | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.01.2021

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Світ

Коментар: Джо Байден - правильна людина в правильний момент

Досвід та примирливий політичний стиль нового президента США Джо Байдена як ніколи потрібні країні, яка загрузла в атмосфері ворожнечі. Та чи вдасться йому знайти інші важливі відповіді, під питанням, вважає Інес Поль.

Новий президент США Джо Байден

Новий президент США Джо Байден

Кадри подій 6 січня 2021 року у Вашингтоні - жахлива ілюстрація того стану, в якому перебувають США після чотирьох років Дональда Трампа. Ці кадри закарбувалися в колективній пам'яті не лише у США - цього вже не забуде весь світ. Підбурені ненавистю та пронизані теоріями змови прихильники президента Трампа штурмували колиску американської демократії.

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Рівно за два тижні у США з'явився новий президент. Дональд Трамп не зумів зупинити цей процес попри всю можливу задіяну для цього брехню. Це добра новина, і нам усім можна на секунду видихнути.

Ера Трампа ще не скінчилася

Дональд Трамп більше не президент США. Однак це не означає, що його ера вже минула. Країна, яку він залишив, розколота настільки, наскільки не була розколотою з часів громадянської війни понад 150 років тому. Політичні опоненти непримиримі - як за родинним столом, так і в парламенті. Значна частина прихильників Трампа живе у конструкції з брехні, до якої він хистко заманював їх протягом багатьох років. З точки зору зовнішньої політики, результат президентства Трампа - так само катастрофічний. Багаторічні союзники розгублені, а країни з авторитарним чи диктаторським режимом на кшталт Росії чи Китаю потирають собі руки, споглядаючи за штурмом Капітолія у Вашингтоні.

Інес Поль

Інес Поль

Джо Байдену дісталася у спадок спустошена земля. Хаос. А також ж страшенні економічні проблеми. 20 січня 2021 року він перейняв Білий дім, у якому нічого не працює і нічого не влаштовано. Уже тижнями атомна та економічна супердержава фактично перебувала без уряду. Це небезпечно не лише для Америки, але й для міжнародних партнерів. Адже такий вакуум швидко заповнюється.

Компроміси з політичними опонентами

Ще ніколи у США не було президента, який би під час вступу на посаду мав такий величезний досвід, як Джо Байден. Перебуваючи на політичній арені понад 50 років, він як сенатор працював над тим, аби знаходити компроміс із політичними суперниками, а будучи вісім років віцепрезидентом за Барака Обами зблизька бачив, які виклики несе із собою посада президента. Він наголосив на цій важливій якості і в своїй першій промові на посаді президента: він подає себе як професійного примирювача. І він ним і є. Йому це вдається!

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Джо Байден - потрібна людина в цей момент. Його команда так само здебільшого складається із досвідчених професіоналів, які в змозі якісно вести урядові справи з першого дня роботи. У такий спосіб новий президент, сподіваюся, хоче зуміти відвернути найгірше та знайти компроміс із республіканцями, щоб нарешті запустити вкрай необхідні програми для боротьби з пандемією COVID-19.

Новий нормальний стан

Великим викликом для Байдена після кризового менеджменту стане повернення країни у новий нормальний стан. Якою є стала концепція, яку Байден та його адміністрація пропонують людям, які по праву почуваються залишеними напризволяще великою політикою? Якою є його програма подолання соціальної несправедливості, яка стає дедалі відчутнішою та дедалі гіршою? Що він пропонує людям, з якими через колір шкіри особливо брутально поводяться під час поліцейських перевірок?

Джо Байден - президент перехідного періоду. Він від самого початку дав це зрозуміти. Але самих лише примирливих слів недостатньо, або повести країну до спільного майбутнього.

США потрібна нова ідея їх самих. Відповідь на питання, як американське суспільство хоче жити в майбутньому. Що таке бути американцем? Чи хоче країна залишатися відкритою для мігрантів? Де місце США на світовій політичній сцені? Та Джо Байден не має відповідей на великі запитання майбутнього і має недостатньо сил для створення такої візії у найближчому майбутньому. При всій радості - у цьому полягає трагічність нинішнього дня.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Данило Білик


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