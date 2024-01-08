Комбінований удар: РФ запустила 51 ракету, Україна збила 18

Російські війська атакували Україну 8 дронами та 51 ракетою. Сили ППО збили всі БпЛА та 18 ракет. Влучання зафіксували у чотирьох регіонах, є жертви та постраждалі.

Під час комбінованої атаки у понеділок, 8 січня, Росія запустила по Україні 51 ракету різного типу та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Запуск дронів відбувся з російського Приморсько-Ахтарська, семи зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області, звідти ж вісім крилатих ракет Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-31П. Чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" війська РФ випустили з району Рязані та Тамбову, 24 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 Енгельса, шість балістичних ракет "Іскандер-М" із окупованого Криму.

За даними командування ПС ЗСУ, під ударом РФ були об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Зрештою силам оборони України вдалося знешкодити усі вісім дронів та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У командуванні ПС ЗСУ наголосили, не всі ракети РФ, які не вдалося збити, досягли своїх цілей.

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В ефірі телемарафону 8 січня речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив нинішній результат роботи ППО тим, що Україні бракує сучасних систем для збиття великої кількості балістичних ракет. За його словами, цей тип повітряних цілей здатні знешкодити лише "засоби, які можуть це робити", зокрема системи Patriot.

"Тому - такий результат сьогодні. Багато вже кажуть "не надто великий відсоток збиття". Відсоток залишається таким, як і був (зокрема по ракетах Х-101, яких нині знищено, 18 із 24)", - наголосив Ігнат.

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Щонайменше четверо загиблих українців

Унаслідок атаки 8 січня на Хмельниччині загинули двоє людей. На Харківщині у місті Зміїв загинула 63-річна жінка, з-під завалів врятували двох людей, ще один чоловік зазнав поранень. Під час обстрілу чотирма ракетами Харкова було поранено двох людей.

У Запоріжжі внаслідок російського удару п'ятьма ракетами постраждали п'ятеро людей, одна з яких - госпіталізована у важкому стані. На Дніпропетровщині у Лозуватській громаді Криворізького району внаслідок влучання загинула 62-річна жінка. У Новомосковську вже відомо про 27 постраждалих, 11 з яких госпіталізовані. У Кривому Розі та районі четверо людей зазнали поранень, одну госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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