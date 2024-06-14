Комбінований удар РФ: ППО збила половину ракет

Аеробалістичний "Кинджал", балістичнні "Іскандери" та кілька крилатих Х-101/Х-555, запущених Росією вночі по Україні, протиповітряній обороні знешкодити не вдалося.

Російські війська завдали в ніч на п'ятницю, 14 червня, ракетно-дронового удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та дрони-камікадзе типу Shahed.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, війська РФ випустили 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет і 17 ударних безпілотників:

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області РФ,

три балістичні ракети "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ і з окупованого Криму,

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ,

17 БпЛА типу Shahed-131/136 з російського Єйська.

Як відпрацювала ППО

Силам оборони України вдалося знешкодити 24 цілі - сім крилатих ракет і всі 17 "шахедів". Не вдалося збити "Кинджал", "Іскандери" та три Х-101/Х-555.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Місцева влада на час публікації новини не повідомляла про серйозні наслідки.