Комбінований удар РФ: ППО збила половину ракет

Комбінований удар РФ: ППО збила половину ракет14 червня 2024 р.
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Російські війська завдали в ніч на п'ятницю, 14 червня, ракетно-дронового удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та дрони-камікадзе типу Shahed.
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, війська РФ випустили 31 засіб повітряного нападу - 14 ракет і 17 ударних безпілотників:
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області РФ,
- три балістичні ракети "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ і з окупованого Криму,
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ,
- 17 БпЛА типу Shahed-131/136 з російського Єйська.
Як відпрацювала ППО
Силам оборони України вдалося знешкодити 24 цілі - сім крилатих ракет і всі 17 "шахедів". Не вдалося збити "Кинджал", "Іскандери" та три Х-101/Х-555.
Протиповітряна оборона (ППО) працювала в Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Місцева влада на час публікації новини не повідомляла про серйозні наслідки.