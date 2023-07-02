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У ЗСУ розкрили подробиці нічної комбінованої атаки

Ольга Журавльова
44 хв. тому

Повітряні сили ЗСУ збили у ніч на суботу вісім дронів Shahed та три крилаті ракети "Калібр".

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Запуск російських "Калібрів"
Уночі РФ атакувала Україну трьома ракетами "Калібр"Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

У ніч на неділю, 2 липня, російські сили атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed та трьома крилатими ракетами "Калібр", повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря. Протиповітряна оборона України працювала на Півдні, Сході та у Центрі.

"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" знищено", - звітують у ЗСУ.

Нагадаємо, уночі ППО працювала над Києвом, збивши безпілотники. Повітряна тривога лунала у столиці та інших регіонах також зранку неділі.

Про руйнування та постраждалих спочатку не повідомлялося. Однак згодом  голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що унаслідок падіння уламків БПЛА на Київщині пошкоджено три приватні будинки, а чоловік дістав поранення ноги.

Читайте також: Ракетна атака РФ на Київ: уламки влучили в багатоповерхівку, є загиблі

Раніше Повітряні сили ЗСУ застерігали про загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників у столиці та Київські області.

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