Скандал у 211-й бригаді: командира знову взяли під варту

Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 12 мільйонів 112 тисяч гривень застави.

Командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ) Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 12 мільйонів 112 тисяч гривень застави. "Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України у понеділок, 30 грудня.

Також повідомляється про те, що прокурори Офісу генпрокурора подали до суду клопотання щодо відсторонення командира бригади від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 19 грудня суд відправив під варту командина 211-ї бригади ЗСУ, якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Замість тримання під вартою підозрюваний мав право внести 908 тисяч гривень застави. 29 грудня Державное бюро розслідувань (ДБР) повідомило про оголошення нової підозри командиру 211-ї бригади Олегу Побережнюку, якого затримали після виходу з СІЗО під заставу.

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало резонансний матеріал про знущання з військових 211-ої бригади, систематичні вимагання в них грошей та кумівство.

Серед особового складу військової частини УП вдалося верифікувати майже з десяток сімей. "Найодіознішою" в бригаді журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті.

У генеральному штабі ЗСУ оперативно відреагували на матеріал та заявили, що за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку для перевірки зазначеної інформації.

17 грудня командиру 211-ї бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. "Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов'язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень".

26 грудня стало відомо, що командиру взводу 211-ї бригади ЗСУ, який знущався над підлеглими солдатами, також оголошено підозру.