Командира 211-ї бригади затримало ДБР

Командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, який вийшов під заставу в справі про зловживання службовим становищем, затримали та доставили в Київ. Йому висунули нову підозру.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та оголосили нову підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ) Олегу Побережнюку. Як повідомила у неділю, 29 грудня, пресслужба ДБР, підозрюваного доставили в Київ.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, комбриг принаймні з лютого по липень 2024 року знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення того до відповідальності.

"За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади", - зауважили в ДБР.

Друга підозра Побережнюку

ДБР не називає імен підозрюваних, але з оприлюднених обставин справи випливає, що йдеться про командира взводу 211-ї бригади Владислава Пастуха. Раніше йому повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини та дезертирстві.

Самому Побережнюку раніше також повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем: залученні підлеглих до будівництва свого будинку замість їхньої служби в зонах бойових дій та виплати їм за це "бойових". Побережнюка відсторонили від виконання службових обов'язків, а суд відправив його під варту, однак наступного дня він вийшов під заставу в 908 тисяч гривень.

Підставою для розслідування ста резонансний матеріал "Української правди" про знущання з військових 211-ї бригади, систематичні вимагання у них грошей та кумівство. Серед особового складу військової частини виданню вдалося верифікувати майже з десяток сімей, "найодіознішою" з яких журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті.

Після цього у генеральному штабі ЗСУ заявили, що за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до військової частини направили комісію військової служби правопорядку для перевірки інформації, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.